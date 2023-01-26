Стало известно, когда защитник «Бенфики» Конти пройдёт медосмотр для «Локомотива»

Защитник «Бенфики» Херман Конти в четверг, 26 января, вылетит в расположение «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. 28 января, в субботу, он пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт до 30 июня 2025 года.

28-летний спортсмен принадлежит «Бенфике» с лета 2018 года, однако большую часть этого времени он провёл в арендах в других командах. Игрок выступал за мексиканский «Атлас», а также бразильские «Баню» и «Америку». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2 млн.



После 17 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 13 очков к зимнему перерыву в сезоне.

«Локомотив» обыграл «Родину» в товарищеском матче: