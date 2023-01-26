Марсело Бьельса прилетит в Англию для переговоров о работе в «Эвертоне»

Бывший главный тренер сборных Аргентины и Чили Марсело Бьельса прилетит в столицу Англии, Лондон, в ближайшее время для проведения переговоров о заключении контракта с ливерпульским «Эвертоном». Об этом в своём «твиттере» сообщает английский журналист Мэтт Лоу.

По информации источника, руководству «Эвертона» ещё предстоит убедить Бьельсу возглавить команду, но в клубе надеются вскоре получить ответ аргентинского специалиста.

Напомним, ранее «Эвертон» отправил в отставку предыдущего главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Последним местом работы Бьельсы был английский «Лидс», из которого он был уволен в феврале 2022 года. Также аргентинец работал в «Эспаньоле», «Атлетике» Бильбао, «Марселе», «Лилле» и «Лацио».

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