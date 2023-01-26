«Милан» подпишет только одного игрока из пары Дзаньоло-Зиеш

«Милан» планирует усилиться атакующим игроком до конца зимнего трансферного игрока и уже провёл предварительные переговоры с полузащитником «Ромы» Николо Дзаньоло и вингером «Челси» Хакимом Зиешем. Однако, как сообщает La Gazzetta dello Sport, «россонери» смогут подписать только одного игрока в этом январе.

«Рома» хочет продать Дзаньоло на постоянной основе не менее, чем за € 40 млн. Но «Милан» предлагает только аренду до конца сезона с опцией выкупа за € 25 млн в случае квалификации в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Волков» такое предложение не устраивает, поэтому руководство клуба установило для «Милана» дедлайн сроком на 24 часа. В противном случае «Рома» готова продать Дзаньоло в «Борнмут», который предложил значительно большую сумму.

Ситуация с Зиешем несколько иная — его высокая заработная плата в размере € 6,5 млн в год может стать препятствием для перехода, в том числе арендного до конца текущего сезона. Однако «Челси» готов расстаться с марокканцем за гораздо меньшую сумму, нежели «волки» требуют у «Милана» за Дзаньоло.

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