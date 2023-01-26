«Динамо» пообещало бонусные деньги болельщикам, оформившим Fan ID

Московское «Динамо» объявило об акции для болельщиков бело-голубых, которые оформят себе Fan ID.

Каждому болельщику, который оформит электронный документ, предоставляющий право на посещение матчей Российской Премьер-лиги, обещаны бонусные деньги, которые можно потратить на атрибутику «Динамо» или на покупку билетов на матчи бело-голубых. Так, 923 рубля можно будет использовать на приобретение атрибутики в интернет-магазине москвичей, а номинал промокода для покупки билетов на домашние матчи «Динамо» составляет 1000 рублей.

Напомним, Fan ID или паспорт болельщика введён на всех стадионах РПЛ с декабря 2022 года. Ранее технология применялась на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года в России.