Игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения. Видео

Футболисты итальянской «Ромы» трогательно поздравили главного тренера римской команды Жозе Моуринью с днём рождения. Сегодня, 26 января, знаменитому португальскому специалисту исполнилось 60 лет.

Игроки римского клуба встретили Моуринью в раздевалке команды продолжительными аплодисментами и подарили наставнику торт. На праздничном пироге изображён сам Моуринью с трофеем Лиги Конференций, который он завоевал вместе с «Ромой», и надпись: «С днём рождения, Особенный!» Португалец отреагировал на поздравления команды шуточно-ворчливым: «Хватит болтать, за работу. У нас матч».

Моуринью работает в «Роме» с 2021 года. До этого португалец работал с «Бенфикой» и «Порту» в родной стране, а также с мадридским «Реалом», миланским «Интером» и английскими «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».