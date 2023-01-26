Каррера: всё самое интересное в РПЛ связано со «Спартаком». Это наиболее популярный клуб

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал красно-белых самым популярным клубом России, отметив, что принципиальные матчи с ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» являются самыми популярными в российском футболе.

«В России есть два противостояния, которые вызывают невероятный ажиотаж: «Спартак» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак». Оба самых интересных и принципиальных матча проходят с участием «Спартака». Нет смысла спорить о том, какой клуб самый популярный в России — это «Спартак», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 17 сыгранных туров лидирует «Зенит», набравший 42 очка. «Спартак» расположился на второй строчке, уступая петербуржцам шесть баллов. ЦСКА занимает пятое место с 29 очками.