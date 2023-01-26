Агент Малкома: неправда, что игрок был предложен «ПСЖ». Фейковая новость

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Малкома, опроверг информацию о том, что услуги бразильца предложили французскому «ПСЖ».

«Неправда, что Малком был предложен «ПСЖ». Фейковая новость», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее о том, что услуги Малкома предложили «ПСЖ», сообщил итальянский журналист Маттео Моретто.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги 25-летний Малком отметился 12 голами и семью голевыми передачами за 17 матчей. Также бразилец стал автором одного забитого мяча в игре за Суперкубок России с московским «Спартаком» (4:0). В пяти встречах Кубка России Малком забил два гола.