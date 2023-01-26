«Ювентус» хочет продать Закарию по окончании сезона

Швейцарский полузащитник «Ювентуса» Денис Закария, который в данный момент выступает за «Челси» на правах аренды, может быть продать в летнее трансферное окно. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб хочет выручить деньги за футболиста, чтобы проспонсировать свои будущие трансферы.
Поначалу Закария не получал игрового времени в «Челси», но в ноябре он смог впечатлить своими выступлениями главного тренера Грэма Поттера, после чего стал игроком основного состава. Однако вскоре игрок выбыл из-за травмы подколенного сухожилия.
Закария перешёл в «Ювентус» в январе 2022 года за € 10 млн, и в руководстве клубе надеются, что швейцарец сможет впечатлить «Челси» в оставшейся части сезона, благодаря чему его подпишут на постоянной основе. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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