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«Ювентус» хочет продать Закарию по окончании сезона

«Ювентус» хочет продать Закарию по окончании сезона
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Швейцарский полузащитник «Ювентуса» Денис Закария, который в данный момент выступает за «Челси» на правах аренды, может быть продать в летнее трансферное окно. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб хочет выручить деньги за футболиста, чтобы проспонсировать свои будущие трансферы.

Поначалу Закария не получал игрового времени в «Челси», но в ноябре он смог впечатлить своими выступлениями главного тренера Грэма Поттера, после чего стал игроком основного состава. Однако вскоре игрок выбыл из-за травмы подколенного сухожилия.

Закария перешёл в «Ювентус» в январе 2022 года за € 10 млн, и в руководстве клубе надеются, что швейцарец сможет впечатлить «Челси» в оставшейся части сезона, благодаря чему его подпишут на постоянной основе. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.

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