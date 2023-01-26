Саутгейт: я всё ещё задаюсь вопросом, верили ли игроки Англии в победу над Францией на ЧМ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт описал свои чувства после чемпионата мира 2022 года в Катаре, рассказав об ощущениях после поражения от Франции в четвертьфинале (1:2) и о том, как он справлялся с критикой со стороны болельщиков.

«Я всё ещё задаюсь вопросом, действительно ли наши игроки верили в то, что могут победить Францию. Но они знают, что могли одержать победу в том матче, должны были сделать это.

Маркус Рашфорд? Я думаю, люди смотрят на его форму после турнира, когда говорят о том, что он должен был больше выходить в стартовом составе сборной на чемпионате мира. Если бы Маркус играл, а наш результат был бы таким же, они бы говорили, что должны играть Фоден и Грилиш. Я смирился с тем, что произошло. И я также знаю, что подобные разговоры имеют место каждый раз после наших матчей.

Я столкнулся с критикой и негативом из-за того, что тренировал сборную на турнире. Я правда думал об уходе из команды, и последнее, что я хотел, это увидеть поддержку наших болельщиков на чемпионате мира. Нам нужна эта энергия, это чувство единения», — приводит слова Саутгейта The Telegraph.

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