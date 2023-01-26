Саутгейт: я всё ещё задаюсь вопросом, верили ли игроки Англии в победу над Францией на ЧМ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт описал свои чувства после чемпионата мира 2022 года в Катаре, рассказав об ощущениях после поражения от Франции в четвертьфинале (1:2) и о том, как он справлялся с критикой со стороны болельщиков.
«Я всё ещё задаюсь вопросом, действительно ли наши игроки верили в то, что могут победить Францию. Но они знают, что могли одержать победу в том матче, должны были сделать это.
Маркус Рашфорд? Я думаю, люди смотрят на его форму после турнира, когда говорят о том, что он должен был больше выходить в стартовом составе сборной на чемпионате мира. Если бы Маркус играл, а наш результат был бы таким же, они бы говорили, что должны играть Фоден и Грилиш. Я смирился с тем, что произошло. И я также знаю, что подобные разговоры имеют место каждый раз после наших матчей.
Я столкнулся с критикой и негативом из-за того, что тренировал сборную на турнире. Я правда думал об уходе из команды, и последнее, что я хотел, это увидеть поддержку наших болельщиков на чемпионате мира. Нам нужна эта энергия, это чувство единения», — приводит слова Саутгейта The Telegraph.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти
- 26 января 2023
-
22:12
-
22:05
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:45
-
21:43
-
21:43
-
21:39
-
21:32
-
21:30
-
21:17
-
21:07
-
21:04
-
21:04
-
20:59
-
20:59
-
20:55
-
20:54
-
20:46
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:25
-
20:09
-
20:00
-
19:49
-
19:41
-
19:31
-
19:29
-
19:10
-
19:08
-
18:58
-
18:56
-
18:45