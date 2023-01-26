Кирьяков: лучше бы «Локомотив» дал Баринову возможность уйти

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Не знаю внутренних проблем, но если действительно клуб создаёт преграды, то лучше бы «Локомотив» дал Баринову возможность уйти. Это стоит на первом месте, когда игрок сам изъявляет желание уйти в европейский клуб. Нужно готовить трансфер и попытаться заработать. Как показывает практика, не бывает ничего хорошего, когда футболиста удерживают насильно, просят остаться. Всё обернётся в худшую сторону — и для игрока, и для клуба.

Для Баринова «Бешикташ» — шаг вперёд? Однозначно, да. Он достаточно поиграл здесь. Если есть возможность уйти в клуб турецкого чемпионата, надо это делать. Опять же, я не очень в это верю. Уход наших футболистов — проблемная тема, но исключения бывают везде. И если оно есть, наверное, клубу надо сделать так, чтобы игрок ушёл. Надо дать ему возможность думать о футболе», — цитирует Кирьякова «КП Спорт».