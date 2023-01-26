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Газизов: если в Первой лиге все команды поменяются формой, почти никого не различишь

Газизов: если в Первой лиге все команды поменяются формой, почти никого не различишь
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил уровень команд в российской Первой лиге, заявив, что в турнире выделяются лишь два-три клуба.

«В Первой лиге команды стали более ровными. Если все они поменяются формой, то будут выделяться два-три клуба, остальных не различишь. Поэтому и говорю: на первые роли выходят желание и физическая готовность. Судейские ошибки не упоминаю, в Первой лиге их по умолчанию намного больше», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

После 20 сыгранных туров в текущем сезоне в Первой лиге лидирует калининградская «Балтика», набравшая 41 очко. На второй строчке расположилась «Алания» с 38 баллами. Замыкает тройку лидеров «Рубин», который набрал до зимней паузы 37 очков.

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