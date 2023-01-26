«Реал» — «Атлетико»: стартовые составы команд на четвертьфинальный матч Кубка Испании

Сегодня, 26 января, состоится четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» сыграет с «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Куртуа — Начо, Милитао, Рюдигер, Ф. Менди — Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде — Винисиус, Бензема.

«Атлетико»: Облак — Рейнилду, Савич, Молина — Гризманн, Лемар, Де Пауль, Коке — Мората, Корреа.

В предыдущих раунд турнира «Атлетико» оказался сильнее «Альмасана» (2:0), «Арентейро» (3:1), «Овьедо» (2:0) и «Леванте» (2:0). «Реал» в своих матчах обыграл «Касереньо» (1:0), и «Вильярреал» (3:2).