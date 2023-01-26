Новый контракт Шупо-Мотинга — приоритет для «Баварии». Ему повысят зарплату

Новый контракт нападающего «Баварии» Эрика Шупо-Мотинга является приоритетом для руководства мюнхенцев. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, камерунский форвард может стать главным нападающим команды в следующем сезоне. «Бавария» предложит 33-летнему Шупо-Мотингу продлить контракт до 2024 года, повысив ему зарплату до € 10 млн за сезон. Переговоры между игроком и клубом продолжаются.

Шупо-Мотинг выступает за «Баварию» с 2020 года после того, как покинул французский «ПСЖ» на правах свободного агента. Всего за мюнхенцев камерунский нападающий сыграл 76 матчей, в которых отметился 30 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Контракт Шупо-Мотинга с мюнхенцами истекает в конце текущего сезона.

Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе: