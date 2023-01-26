Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бешикташ» сделал предложение «Зениту» по трансферу Барриоса

«Бешикташ» сделал предложение «Зениту» по трансферу Барриоса
Комментарии

Турецкий «Бешикташ» сделал санкт-петербургскому «Зениту» официальное предложение по трансферу колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса. Об этом сообщает турецкий журналист Ягыз Сабункуоглу в своём «твиттере».

29-летний колумбийский футболист защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. Всего за санкт-петербургскую команду Барриос сыграл 139 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Колумбиец завоевал с «Зенитом» Кубок России (2020) и два Суперкубка страны (2020 и 2022), а также четырежды одержал победу в Российской Премьер-Лиге (2019, 2020, 2021 и 2020).

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает колумбийского полузащитника в € 20 млн. «Зенит» покупал Барриоса у аргентинского «Бока Хуниорс» за € 15 млн.

Новость по теме
Relevo: Малкома предложили «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023