«Бешикташ» сделал предложение «Зениту» по трансферу Барриоса

Турецкий «Бешикташ» сделал санкт-петербургскому «Зениту» официальное предложение по трансферу колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса. Об этом сообщает турецкий журналист Ягыз Сабункуоглу в своём «твиттере».
29-летний колумбийский футболист защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. Всего за санкт-петербургскую команду Барриос сыграл 139 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Колумбиец завоевал с «Зенитом» Кубок России (2020) и два Суперкубка страны (2020 и 2022), а также четырежды одержал победу в Российской Премьер-Лиге (2019, 2020, 2021 и 2020).
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает колумбийского полузащитника в € 20 млн. «Зенит» покупал Барриоса у аргентинского «Бока Хуниорс» за € 15 млн.
- 26 января 2023
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