Голенков: пихач от Карпина — самый страшный штраф. Мне повезло, у меня нет тяги к сладкому

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, как главный тренер дончан Валерий Карпин реагирует на лишний вес, выявленный у футболистов его коман

«Почувствовал, как Карпин следит за весом в «Ростове». Жировую измеряем часто. Есть ли штрафы? Пихач от Георгичевича ― самый страшный штраф. Если в красной зоне оказываешься, то «уничтожает».



Думаю, в России мало где подобным образом относятся к правильному питанию и весу — это наше преимущество. Нам всё объясняют, мы всё понимаем. У многих в команде есть личный диетолог. Мне повезло, что у меня вообще нет тяги к сладкому», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.



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