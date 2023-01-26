Голенков: пихач от Карпина — самый страшный штраф. Мне повезло, у меня нет тяги к сладкому
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, как главный тренер дончан Валерий Карпин реагирует на лишний вес, выявленный у футболистов его коман
«Почувствовал, как Карпин следит за весом в «Ростове». Жировую измеряем часто. Есть ли штрафы? Пихач от Георгичевича ― самый страшный штраф. Если в красной зоне оказываешься, то «уничтожает».
Думаю, в России мало где подобным образом относятся к правильному питанию и весу — это наше преимущество. Нам всё объясняют, мы всё понимаем. У многих в команде есть личный диетолог. Мне повезло, что у меня вообще нет тяги к сладкому», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С ГОЛЕНКОВЫМ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ» В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
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