Footmercato: «Зенит» предложил приобрести Малкома «Ньюкаслу»

Руководство санкт-петербургского «Зенита» предложило английскому «Ньюкаслу» приобрести бразильского полузащитника сине-бело-голубых Малкома. Об этом сообщает французское издание Footmercato.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги 25-летний Малком отметился 12 голами и семью голевыми передачами за 17 матчей. Также бразилец стал автором одного забитого мяча в игре за Суперкубок России с московским «Спартаком» (4:0). В пяти встречах Кубка России Малком забил два гола.

Ранее появилась информация, что услуги Малкома были предложены гранду французского футбола «ПСЖ». Агент бразильца «Зенита» опроверг данную информацию. Также стало известно, что приоритетом на приобретение «ПСЖ» является форвард «Лиона» Райан Шерки, кандидатура Малкома является альтернативой.