Газизов: компромисс у Федуна один: «Пошёл на три буквы». Нельзя верить большим мальчикам

Генеральный директор «Уфы», ранее занимавший аналогичный пост в московском «Спартаке», Шамиль Газизов рассказал о ходе судебного процесса с бывшим владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

«Никто никому не платил, однако суть очень проста. На определённом этапе я понял, что меня кинули. Что после этого делать? Умыться, потому что большие дядьки не держат слово? Неправильный ответ. В итоге иск подаётся в ответ на иск, каждая сторона не удовлетворена претензиями. Трудовой договор и дополнительное соглашение, по которому мы расстались, признаны честными, прочее тоже легитимно, но обещанные деньги мне не выплачивают. Всё это смешно и неправомерно.

Пытался ли найти досудебный компромисс? Искал. Но компромисс там один: «Пошёл на три буквы». Согласен ли я с этим? Нет. СМИ подают всё как судебную тяжбу Газизова, но никто не оценивает ситуацию логически. Если бы я присвоил что-то принадлежащее этим людям, разговор был бы совсем иным. Это должно о чём-то говорить тем, кто хоть чуть-чуть умеет мыслить.

Кому я противостою? Лично Федуну, хотя полностью откреститься от клуба невозможно, потому что я в нём работал. Произошедшее — суровый урок для меня: нельзя верить большим мальчикам. Главное желание: забыть встречу с этими людьми как кошмарный сон», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Ранее Газизов, покинувший «Спартак» в декабре 2020 года, подал иск по поводу признания незаконным увольнения с поста гендиректора, расторжении контракта, а также взыскания заработанных денег за период необходимых прогулов на работе.