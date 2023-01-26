Рикельме: когда Месси злится, у вас нет шансов победить его. Думаю, ван Гал ожидал этого

Бывший игрок сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме прокомментировал конфликт между капитаном аргентинцев Лионелем Месси и главным тренером национальной команды Нидерландов Луи ван Галом в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре (2:2, 4:3 пен.). Звёздный футболист Аргентины, поразив ворота нидерландцев, демонстративно отпраздновал забитый мяч перед скамейкой запасных команды ван Гала, повторив фирменный жест Рикельме, у которого в своё время был конфликт с голландским специалистом.
«Я думаю, что ван Гал ожидал этого… Что что-то произойдёт. В футболе много вещей, которых не должно там быть. Месси очень тяжело разозлить. Если вы хотите иметь шансы на победу, то лучше обнять его и поцеловать. Когда лучший игрок в мире злится, у вас нет шансов победить его. Это невозможно. Поэтому тот факт, что Аргентина встречалась именно с ван Галом, очень нам помог. Кроме того, у Месси есть преимущество, потому что злость влияет на него не так, как на других игроков», — приводит слова Рикельме TyC Sports.
Удивительная история дружбы Месси и Агуэро:
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