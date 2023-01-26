Роналду не помог «Аль-Насру» избежать поражения от «Аль-Иттихада» в 1/2 Суперкубка

Сегодня, 26 января, состоялся полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, встретится с «Аль-Иттихадом». Стартовый свисток арбитра встречи прозвучал в 21:00 мск.

Счёт был открыт на 15-й минуте игры, когда крайний атакующий полузащитник «Аль-Иттихада» Ромариньо реализовал голевой момент. Ближе к концу первой половины встречи, на 43-й минуте, нападающий Абдерразак Хамдалла укрепил преимущество «Аль-Иттихада».

Во втором тайме у футболистов «Аль-Насра» было подавляющее преимущество по владению и ударам, что в итоге привело к забитому мячу. Случилось это на 67-й минуте благодаря усилиям Андерсона Талиски, но сильно помочь этот мяч команде не смог. На 90+4-й минуте игрок «Аль-Иттихада» Муханнад Шанкити установил итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу его команды. Криштиану Роналду провёл на поле весь матч, но не отметился голевыми действиями.