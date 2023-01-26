Рикельме: увидеть, как Месси поднимает кубок ЧМ хотели не только в Аргентине

Бывший футболист сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме поблагодарил действующих игроков национальной команды за победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре и рассказал об отношениях с капитаном аргентинцев Лионелем Месси.

«Месси знает, что я его очень люблю. Мы разговариваем с ним время от времени. У нас очень хорошие отношения. Я написал ему два раза во время чемпионата мира: когда мы проиграли первый матч (Саудовской Аравии (1:2). — Прим. «Чемпионата») и когда победили в финале (с Францией (3:3, 4:2 пен.). — Прим. «Чемпионата»). Я всегда говорил, что пока Месси играет за Аргентину, эта сборная всегда будет фаворитом. Он любит соревноваться, играть с мячом. Это замечательно.

Я бы хотел поблагодарить всех игроков сборной за ту радость, которую они подарили всем нам, аргентинцам. Любители футбола были рады видеть, как Месси поднимает кубок. Этого хотели не только в Аргентине. Думаю, в истории очень мало случаев, когда все были согласны с тем, что кто-то заслуживает победы. Я очень рад, что у него получилось», — приводит слова Рикельме TyC Sports.

Месси может получить «Суперзолотой мяч»