Густаво Мантуан рассказал, кто больше всего помог ему с адаптацией в «Зените»

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, как проходила его адаптация у клубе из Санкт-Петербурга, отметив, что больше всего в первое время с ним общался другой бразилец сине-бело-голубых Малком.
«Могу сказать, что больше всего со мной общался на первых порах Малком. Наверное, потому что он один из тех бразильцев, кто уже давно в Петербурге, и прекрасно знает, как здесь всё устроено. Главным образом, он давал советы спортивного плана. Говорил: «Твои качества известны, так что не робей, просто будь собой, показывай всё что есть, ничего не скрывая и не стесняясь».
Но в целом — помогали абсолютно все. За советом я мог обратиться к каждому», — приводит слова Мантуан «Матч ТВ».
Мантуан присоединился к «Зениту» летом 2022 года, перейдя в команду на правах аренды из «Коринтианс». Ранее стало известно, что бразилец доиграет текущий сезон в «Зените».
- 26 января 2023
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