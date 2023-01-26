«Реал» — «Атлетико»: Мората вывел гостей вперёд на 19-й минуте встречи

Сегодня, 26 января, проходит четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» играет с «Атлетико». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Сесара Сото Градо прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте встречи «матрасники» провели опасную атаку. Крайний защитник Науэль Молина отдал пас на испанского нападающего Альваро Морату, который с близкой дистанции точно пробил мимо голкипера Тибо Куртуа — 1:0.

В предыдущих раунд турнира «Атлетико» оказался сильнее «Альмасана» (2:0), «Арентейро» (3:1), «Овьедо» (2:0) и «Леванте» (2:0). «Реал» в своих матчах обыграл «Касереньо» (1:0), и «Вильярреал» (3:2).