«Реал» — «Атлетико»: Мората вывел гостей вперёд на 19-й минуте встречи
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Сегодня, 26 января, проходит четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» играет с «Атлетико». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Сесара Сото Градо прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 19-й минуте встречи «матрасники» провели опасную атаку. Крайний защитник Науэль Молина отдал пас на испанского нападающего Альваро Морату, который с близкой дистанции точно пробил мимо голкипера Тибо Куртуа — 1:0.
В предыдущих раунд турнира «Атлетико» оказался сильнее «Альмасана» (2:0), «Арентейро» (3:1), «Овьедо» (2:0) и «Леванте» (2:0). «Реал» в своих матчах обыграл «Касереньо» (1:0), и «Вильярреал» (3:2).
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