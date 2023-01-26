Скира: переход Шомуродова в «Специю» на завершающей стадии

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомурадов уже в этом январе может сменить клубную прописку. Как сообщает журналист Николо Скира, переговоры между «Специей» и «волками» продвинулись и находятся на завершающей стадии. Речь идёт об аренде узбекского футболиста.

По ходу нынешнего сезона 27-летний Шомуродов провёл восемь матчей в составе «Ромы», в которых забил один мяч. Он выступает за римлян с лета 2021 года. Ранее он играл за узбекские клубы «Машал» и «Бунёдкор», после чего стал футболистом «Ростова». До перехода в «Рому» Шомурдов выступал за «Дженоа».

«Специя» располагается на 15-м месте турнирной таблицы Серии А, у команды в активе 18 очков. В следующем туре чемпионата клуб сыграет с «Болоньей».

Новость по теме Абрахам: когда Дибала уезжал на ЧМ, в шутку сказал ему выиграть Кубок мира для Месси

Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения