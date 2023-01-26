Экс-игрок «Милана»: за Дзаньоло просят слишком большую сумму

Экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта поделился мнением о футболисте «Ромы» Николо Дзаньоло, на которого претендует его бывшая команда. Из-за завышенных требований «волков» игрок, по всей видимости, перейдёт в «Борнмут», который предложил за него более большую сумму, нежели «россонери».
«Я считаю, что с точки зрения запрашиваемой суммы спрос на Дзаньоло слишком высок. Потенциал у мальчика есть, но нужно показать и результат на поле.
В этом году он не оправдал ожиданий. Если бы он снова стал тем игроком, которого мы все видели несколько раз, то мог бы сильно помочь «Милану» в этом сезоне», — приводит слова Костакурты Milan News.
Ранее появлялась информация, что «Рома» требовала у «Милана» около € 35-40 млн, в то время как «россонери» были готовы взять игрока в аренду до конца сезона с опцией выкупа за € 25 млн в случае квалификации в Лигу чемпионов на следующий год.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения:
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