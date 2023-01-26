«Реал» уступает «Атлетико» по итогам первого тайма 1/4 финала Кубка Испании

Сегодня, 26 января, играется четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» встречается с «Атлетико». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Сесара Сото Градо прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единственный гол в этой встрече забил форвард «матрасников» Альваро Мората, который на 19-й минуте встречи замкнул прострел крайнего защитника Науэля Молины. После этого на 32-й минуте «Реал» мог сравнять счёт, но защитник Эдер Милитао не реализовал опасный момент, пробив выше ворот.

В предыдущих раундах турнира «Атлетико» оказался сильнее «Альмасана» (2:0), «Арентейро» (3:1), «Овьедо» (2:0) и «Леванте» (2:0). «Реал» в своих матчах обыграл «Касереньо» (1:0) и «Вильярреал» (3:2).