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«Атлетик» обыграл «Валенсию» и вышел в полуфинал Кубка Испании

«Атлетик» обыграл «Валенсию» и вышел в полуфинал Кубка Испании
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Сегодня, 26 января, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Испании между «Валенсией» и «Атлетиком» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт в игре на 35-й минуте открыл Икер Муньяин, которому ассистировал Иньяки Уильямс. В конце первой половине встречи Оскар де Маркос отправил мяч в свои ворота, что восстановило равенство на табло. Однако ещё до свистка на перерыв Нико Уильямс после паса своего брата Иньяки вновь вывел басков вперёд. В конце матча Микель Весга реализовал пенальти и установил итоговый счёт.

Действующим победителем Кубка Испании является «Бетис», который в финале прошлогоднего розыгрыша победил «Валенсию» в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:4 – по пенальти).

Кубок Испании. 1/4 финала
26 января 2023, четверг. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 3
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Муньяин – 35'   1:1 де Маркос – 43'   1:2 Уильямс – 45'   1:3 Весга – 74'
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