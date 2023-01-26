«Атлетик» обыграл «Валенсию» и вышел в полуфинал Кубка Испании

Сегодня, 26 января, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Испании между «Валенсией» и «Атлетиком» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт в игре на 35-й минуте открыл Икер Муньяин, которому ассистировал Иньяки Уильямс. В конце первой половине встречи Оскар де Маркос отправил мяч в свои ворота, что восстановило равенство на табло. Однако ещё до свистка на перерыв Нико Уильямс после паса своего брата Иньяки вновь вывел басков вперёд. В конце матча Микель Весга реализовал пенальти и установил итоговый счёт.

Действующим победителем Кубка Испании является «Бетис», который в финале прошлогоднего розыгрыша победил «Валенсию» в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:4 – по пенальти).