Зидан хочет работать в «Реале», «Ювентусе» или «Марселе»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассматривает возможность возвращения в «королевский» клуб, а также интересуется работой в туринском «Ювентусе» и французском «Марселе». Об этом сообщает The Athletic с ссылкой на окружение французского специалиста.

По информации источника, для того, чтобы Зидан согласился работать в «Марселе», клуб из родного города легендарного француза должен восстановить свой статус одной из главных команд страны, способной побороться за большие трофеи. Зидан отклонил несколько предложений от принципиального соперника «провансальцев», столичного «ПСЖ», последнее из которых было летом 2022 года, когда в Париже искали преемника для Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить пять сборных ради перспективы работы в «Ювентусе».

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