Гвардиола: моя задача — мотивировать игроков, но когда всё идёт плохо, я не ищу виноватых

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, в чём заключается его задача как менеджера команды, а также о том, как он относится к поражениям.

«Моя обязанность — добиваться результатов, чтобы мотивировать игроков выступать как можно лучше, чтобы побеждать. Когда всё идёт плохо, я не хочу искать виноватых. Если я не ищу оправданий от своих игроков, от персонала, от всех, я не могу искать их и для себя. Это моя личная ответственность.

Если мы проигрываем, я делаю акцент на том, что мы потеряли. Но это прошлое. Зацикливание на этом не поможет победить в будущем. То, что произошло в прошлом, остаётся в прошлом. Мы получаем зарплату за то, что будем делать в будущем. Мы продлеваем контракты, чтобы сделать что-то для будущего.

В конце концов, мне приходится принимать решения. Конечно, есть игроки. Но что бы ни случилось, я чувствую себя ответственным за всё», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

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