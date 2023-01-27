Лэмпард: я всегда буду гордиться своей работой в «Эвертоне»

Бывший главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард, который недавно покинул стан «ирисок», оценил свою работу на тренерском мостике английского клуба.

«Когда я приходил в «Эвертон» в прошлом году, я понимал, что окажусь в сложной ситуации. Я всегда буду гордиться своей работой и поддержкой от всех людей, неравнодушных к клубу, которые помогли клубу остаться в высшем дивизионе», — цитирует Лэмпарда BT Sport.

Фрэнка назначили на должность тренера «ирисок» 31 января 2022 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команда одержала всего три победы (самое наименьшее количество побед среди всех клубов), а в последних восьми матчах сыграла дважды вничью и уступила в остальных шести встречах.

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