Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» — «Атлетико»: Родриго сравнял счёт на 79-й минуте

«Реал» — «Атлетико»: Родриго сравнял счёт на 79-й минуте
Комментарии

Сегодня, 26 января, играется четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» встречается с «Атлетико». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Сесара Сото Градо прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 79-й минуте «сливочные» сумели провести опасную атаку у ворот соперника. Крайний нападающий Родриго совершил красивый сольный проход, обыграв двоих игроков «Атлетико», после чего пробил в нижний левый угол без шансов для голкипера Яна Облака — 1:1.

В предыдущих раундах турнира «Атлетико» оказался сильнее «Альмасана» (2:0), «Арентейро» (3:1), «Овьедо» (2:0) и «Леванте» (2:0). «Реал» в своих матчах обыграл «Касереньо» (1:0) и «Вильярреал» (3:2).

Новость по теме
Сын Карло Анчелотти — один из кандидатов на пост главного тренера «Эвертона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023