«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в основное время 1/4 Кубка и перейдут в овертаймы

Сегодня, 26 января, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» играл с «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Сесара Сото Градо прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первые минуты команды играли наравне, но в итоге вперёд вышли именно игроки «Атлетико». На 19-й минуте встречи после прострела защитника Науэля Молины форвард Альваро Мората точно пробил по воротам без шансов для Тибо Куртуа. После этого «Реал» усилил давление на ворота «матрасников», но счёт оставался прежним.

В конце концов «Реал» сумел реализовать своё преимущество. На 79-й минуте бразильский вингер Родриго в одиночку обыграл двоих защитников «Атлетико», после чего низом отправил мяч в угол мимо голкипера Яна Облака. В оставшееся время команды голов не забили, и команды перейдут в дополнительное время.