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Фанаты «Аль-Иттихада» скандировали «Месси» в матче с «Аль-Насром» с участием Роналду

Фанаты «Аль-Иттихада» скандировали «Месси» в матче с «Аль-Насром» с участием Роналду
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Фанаты аравийского клуба «Аль-Иттихад» скандировали фамилию нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси во время полуфинального матча за Суперкубок с «Аль-Насром», в котором принимал участие форвард Криштиану Роналду.

Болельщики скандировали «Месси! Месси!». В этой игре Роналду нанёс два удара и совершил одну успешную обводку. Он предпринял всего две попытки обыграть соперника. Всего он сделал 44 касания, выиграл одно верховое единоборство и 12 раз потерял мяч.

Напомним, португалец дебютировал за «Аль-Наср» во встрече чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» на прошлых выходных. Тогда Криштиану отыграл все 90 минут и помог команде одержать победу со счётом 1:0, но результативных действий у него тоже не было.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:

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Роналду в игре с «Аль-Иттихадом» нанёс два удара и совершил одну успешную обводку
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