Фердинанд: представьте, что случится, когда Мудрик будет полностью готов
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил игру украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика.
«Должен сказать, что своим первым же касанием он выбил мяч из игры. Все в студии посмотрели друг на друга и сказали: £ 80 млн? Сколько?» И после его второго касания Милнер получил предупреждение, пытаясь сбить его с ног, потому что он знал, что Михаил убежит от него.
Реактивные двигатели были включены. Этот парень ещё даже не находится в форме. Он не играл последние шесть недель. Представьте, что случится, когда он будет полностью готов», – приводит слова Фердинанда Football London.
Напомним, Мудрик дебютировал за «Челси» в матче АПЛ с «Ливерпулем» (0:0).
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
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