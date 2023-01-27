Фердинанд: представьте, что случится, когда Мудрик будет полностью готов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил игру украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика.

«Должен сказать, что своим первым же касанием он выбил мяч из игры. Все в студии посмотрели друг на друга и сказали: £ 80 млн? Сколько?» И после его второго касания Милнер получил предупреждение, пытаясь сбить его с ног, потому что он знал, что Михаил убежит от него.

Реактивные двигатели были включены. Этот парень ещё даже не находится в форме. Он не играл последние шесть недель. Представьте, что случится, когда он будет полностью готов», – приводит слова Фердинанда Football London.

Напомним, Мудрик дебютировал за «Челси» в матче АПЛ с «Ливерпулем» (0:0).

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