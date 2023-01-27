Агбонлахор: Роналду и Рашфорду делались поблажки при Сульшере и Рангнике

Бывший футболист сборной Англии Габриэл Агбонлахор высказался по поводу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Если «Арсенал» не выиграет лигу и финиширует вторым, я думаю, награда лучшему тренеру года АПЛ может достаться Тен Хагу. Чтобы справиться с Роналду и его проблемами, как он поступил с Рашфордом, когда тот опоздал на встречу — это то, в чём «Манчестер Юнайтед» нуждался годами. Этим игрокам делались поблажки при Сульшере, и Рангнике, а тут пришел тэн Хаг и сказал: «Я здесь главный, делайте, как я говорю или не будете играть. Всё просто. То, что «Манчестер Юнайтед» вернулся в титульную гонку просто показывает, какую хорошую работу он проделал», — приводит слова Агбонлахора Mirror.

После 20 туров «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

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