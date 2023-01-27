Якубко: у Дзюбы не пустые карманы, хочет играть — надо уменьшать требования по зарплате
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Бывший форвард «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал ситуацию с будущим российского нападающего Артема Дзюбы.
«Я был разочарован тем, что Дзюба не заиграл в Турции. Думал, там у него все получится. Но он вернулся в Россию, сейчас хочет зарплату в 500 тысяч евро до конца сезона. Если никто не готов платить ему такие деньги, может, пора и заканчивать. Если нет спроса, где ты будешь играть? В любительской команде?
Думаю, Дзюба заработал столько денег, что в его ситуации финансовый вопрос уже не должен быть главным фактором. У него не пустые карманы. Если он хочет играть, надо опускать голову и уменьшать требования по зарплате. А если не хочет, то будет стоять на своих 500 тысячах», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».
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