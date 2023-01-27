Радимов: верните пиво на стадионы – с Fan ID мы всех пьяниц и дебоширов будем знать в лицо

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о влиянии системы Fan ID на уровень игры команд.



«Во многом повлияет на результат введение Fan ID. Взять пример того же «Ростова» — до введения этой системы на трибуны ходило 35 тысяч, а после зрителей стало в разы меньше. Пока к этому привыкнут, пока их начнут оформлять… Пройдет время. А Ростов как раз славится поддержкой болельщиков. Там всегда тяжело играть, когда полные трибуны. Так что ростовчане тут могут чего-то не досчитаться.



Да, я оформлю Fan ID. Но я бы задумался вот о чем — пока идет эта кампания с внедрением карты болельщика, надо разрешить продажу пива на стадионах. Я думаю, наше общество вполне на это созрело. Это же не как 20 лет назад, когда выпил пива, потом где-то из-под полы налил водки и пошел буянить на трибуны… Нет. Ну и Fan ID для чего делается? Чтобы не было эксцессов на трибунах. Так тогда логично и пиво разрешить продавать — что плохого в том, что друзья сходят на стадион и выпьют по кружечке, как это делается во всем мире? А клубам и пивным компаниям будет дополнительный заработок. И Ирина Роднина, которую мы все уважаем, не будет кричать — зарабатывайте сами! Так поднимите этот вопрос в Госдуме, раз ввели эти карты. Тогда и процесс с Fan ID будет вызывать гораздо меньше вопросов. А всех дебоширов, пьяниц и алкоголиков с этой новой системой мы будем знать в лицо», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».