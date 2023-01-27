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«Аякс» уволил Шрёдера с поста главного тренера клуба

«Аякс» уволил Шрёдера с поста главного тренера клуба
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«Аякс» отправил в отставку главного тренера клуба Альфреда Шрёдера после ничьей в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов с «Волендамом» (1:1).

«Аякс» отправил в отставку главного тренера Альфреда Шрёдера. Контракт тренера действовал до 30 июня 2024 года, но теперь будет немедленно расторгнут. Многие потерянные очки и отсутствие развития команды — основные причины этого решения. У руководства клуба больше нет уверенности в дальнейшем сотрудничестве. Сотрудничество с помощником главного тренера Матиасом Кальтенбахом также будет прекращено», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

После 18 туров «Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, записав в свой актив 34 очка.

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