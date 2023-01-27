«Аякс» уволил Шрёдера с поста главного тренера клуба

«Аякс» отправил в отставку главного тренера клуба Альфреда Шрёдера после ничьей в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов с «Волендамом» (1:1).
«Аякс» отправил в отставку главного тренера Альфреда Шрёдера. Контракт тренера действовал до 30 июня 2024 года, но теперь будет немедленно расторгнут. Многие потерянные очки и отсутствие развития команды — основные причины этого решения. У руководства клуба больше нет уверенности в дальнейшем сотрудничестве. Сотрудничество с помощником главного тренера Матиасом Кальтенбахом также будет прекращено», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
После 18 туров «Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, записав в свой актив 34 очка.
Футболиста «Аякса» удалили за театральное шоу в конце матча
- 27 января 2023
-
03:55
-
03:53
-
03:06
-
02:56
-
02:54
-
02:52
-
02:45
-
02:27
-
02:01
-
01:34
-
01:24
-
01:02
-
00:57
-
00:57
-
00:54
-
00:41
-
00:39
-
00:27
-
00:17
-
00:06
-
00:00
- 26 января 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:51
-
23:48
-
23:39
-
23:35
-
23:30
-
23:22
-
23:21
-
23:18
-
23:17
-
23:17
-
23:08
-
23:06