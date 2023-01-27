Бывший тренер Хайкина: у Никиты есть качества для очень хорошей игры в «Бристоль Сити»
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Тренер вратарей норвежского «Будё-Глимта» Джонас Колстад отреагировал на переход российского вратаря Никиты Хайкина в английский клуб «Бристоль Сити», выступающий в Чемпионшипе.
«Я очень рад, что Никита нашел новый, интересный клуб в Англии. У него определенно есть игровые качества, которые позволят ему очень хорошо играть в этой лиге», — приводит слова Колстада Metaratings.
Напомним, Хайкин подписал контракт с «Бристоль Сити» до конца сезона.
Ранее 27-летний вратарь выступал за норвежский клуб «Будё-Глимт» и помог своей команде стать чемпионом страны в 2020 и 2021 годах. Новый клуб россиянина, «Бристоль Сити», занимает 17-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа сезона-2022/2023.
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