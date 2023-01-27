Газизов: многому научился у Канчельскиса, а он у меня — нет

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о бывшем главном тренере клуба Андрее Канчельскисе.

«Андрей Антанасович большой игрок, имеет право рассуждать о футболе и высказывать свою личную позицию. Обо мне многие высказываются, не спрашивая разрешения. Если начну вдаваться в оттенки и ударения, перестану быть самим собой. Уфа до определённого момента не считалась футбольным городом. И когда такие фигуры, как Канчельскис, соглашались работать в клубе, для нас это было честью. Много ли я от них почерпнул? Много. Научился чему‑то? Несомненно. А они у меня? Нет, потому что лучше знали футбол. Вот и вся история», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Напомним, Канчельскис возглавлял «Уфу» с 2010 по 2012 год.