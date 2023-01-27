Агент Комличенко: обсуждать желание Николая вернуться в Европу – неактуально

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, рассказал, были ли у футболиста предложения из Европы.



«Сейчас не очень уместно комментировать и называть команды, с которыми мы когда-то вели переговоры, потому что сейчас он футболист «Ростова» и полностью сосредоточен на подготовке к возобновлению сезона. Обсуждать, есть ли у Николая желание вернуться в Европу – неактуально», — приводит слова Александра Клюева Metaratings.



Николай Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах во всех турнирах за «Ростов», в которых забил восемь голов и отдал 11 голевых передач. «Ростов» после 17 туров РПЛ занимает третью строчку в турнирной таблице, имея на счету 35 очков.

