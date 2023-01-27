Агент Комличенко: обсуждать желание Николая вернуться в Европу – неактуально
Поделиться
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, рассказал, были ли у футболиста предложения из Европы.
«Сейчас не очень уместно комментировать и называть команды, с которыми мы когда-то вели переговоры, потому что сейчас он футболист «Ростова» и полностью сосредоточен на подготовке к возобновлению сезона. Обсуждать, есть ли у Николая желание вернуться в Европу – неактуально», — приводит слова Александра Клюева Metaratings.
Николай Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах во всех турнирах за «Ростов», в которых забил восемь голов и отдал 11 голевых передач. «Ростов» после 17 туров РПЛ занимает третью строчку в турнирной таблице, имея на счету 35 очков.
Комментарии
- 27 января 2023
-
05:46
-
05:32
-
04:58
-
04:58
-
04:49
-
04:37
-
03:55
-
03:53
-
03:06
-
02:56
-
02:54
-
02:52
-
02:45
-
02:27
-
02:01
-
01:34
-
01:24
-
01:02
-
00:57
-
00:57
-
00:54
-
00:41
-
00:39
-
00:27
-
00:17
-
00:06
-
00:00
- 26 января 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:51
-
23:48
-
23:39
-
23:35
-
23:30
-
23:22
Партнерский контент