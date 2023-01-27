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Колосков ответил Канчельскису на призыв помочь РФС в переговорах с УЕФА

Колосков ответил Канчельскису на призыв помочь РФС в переговорах с УЕФА
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на высказывание экс-игрока сборной России Андрея Канчельскиса о необходимости помочь российскому футболу.

«Я каждый день на работе, что ко мне обращаться? Я же не сижу в бункере. Я нахожусь на Народной улице, дом 7, РФС. Мы постоянно общаемся с Симоняном, Митрофановым и Алаевым. Нет никакой необходимости куда-то меня ещё, привлекать я работаю в полном объеме», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Ранее РФС и УЕФА провели встречу. На встрече РФС и УЕФА обсуждалась возможность возвращения российских клубов и сборных к международным матчам, однако никаких конкретных решений принято не было. Напомним, сейчас команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА.

Напомним, в конце декабря 2022 года РФС создал специальную рабочую группу для изучения вопроса возможности перехода России в Азию в связи с отстранением российских клубов и сборной от участия в официальных международных матчах.

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