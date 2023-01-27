Полузащитник «Сочи» Макарчук высказался о назначении Бердыева главным тренером

Российский полузащитник «Сочи» Артём Макарчук прокомментировал назначение главным тренером команды Курбана Бердыева.
«Я удился его кандидатуре. В интернете постоянно смотришь, кто может возглавить «Сочи», или что тренер может поменяться. Его кандидатуры ни разу не было. Он появился сразу, и все моментально захотели, чтобы он стал тренером. С кем не разговаривал — ни одного отрицательного и негативного отзыва о нём не было.
Я с ним ранее не виделся, ни разу не работал. Каким я его представлял, такой он и есть. Для него главное — дисциплина и концентрация», – приводит слова Макарчука «Матч ТВ».
70-летний Бердыев вернулся в российский чемпионат спустя три года после того, как покинул казанский «Рубин» в 2019 году. Специалист дважды в своей карьере приводил казанцев к титулу чемпионов РПЛ.
- 27 января 2023
-
05:46
-
05:32
-
04:58
-
04:58
-
04:49
-
04:37
-
03:55
-
03:53
-
03:06
-
02:56
-
02:54
-
02:52
-
02:45
-
02:27
-
02:01
-
01:34
-
01:24
-
01:02
-
00:57
-
00:57
-
00:54
-
00:41
-
00:39
-
00:27
-
00:17
-
00:06
-
00:00
- 26 января 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:51
-
23:48
-
23:39
-
23:35
-
23:30
-
23:22