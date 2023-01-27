Полузащитник «Сочи» Макарчук высказался о назначении Бердыева главным тренером

Российский полузащитник «Сочи» Артём Макарчук прокомментировал назначение главным тренером команды Курбана Бердыева.



«Я удился его кандидатуре. В интернете постоянно смотришь, кто может возглавить «Сочи», или что тренер может поменяться. Его кандидатуры ни разу не было. Он появился сразу, и все моментально захотели, чтобы он стал тренером. С кем не разговаривал — ни одного отрицательного и негативного отзыва о нём не было.



Я с ним ранее не виделся, ни разу не работал. Каким я его представлял, такой он и есть. Для него главное — дисциплина и концентрация», – приводит слова Макарчука «Матч ТВ».

70-летний Бердыев вернулся в российский чемпионат спустя три года после того, как покинул казанский «Рубин» в 2019 году. Специалист дважды в своей карьере приводил казанцев к титулу чемпионов РПЛ.