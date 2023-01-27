Газизов рассказал о долговых обязательствах «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о сути задолженности перед республиканской организацией АО «Региональный» фонд» и желании решить вопрос во внесудебном порядке.



«105 миллионов долга продолжают висеть на клубе? Мы погасили проценты, осталось порядка ста. С помощью новых учредителей надеемся уладить вопрос полюбовно.



Новые учредители? Республиканское Минспорта, городской округ Уфа, Фонд социальных программ и Федерация футбола Башкирии.



«Уфа» должна заплатить АО «Региональный фонд». Который по сути и давал нам внебюджетное финансирование.



В прошлом году должны были получить из «Регионального фонда», условно, 500 миллионов. Случилось так, что у клуба возникли временные трудности. Нам предложили взять в долг из той суммы меньшие деньги на два‑три месяца и погасить их из следующих отчислений. Мы согласились — и зависли. Отношения с фондом с тех пор находятся в мертвой точке.



Речь идёт об упомянутых 100 миллионах. Где нам их взять? Можно походить по улицам, спросить на базаре, — никто не расщедрится. А фонд тем временем пошёл в суд, 14 февраля новое заседание, до которого очень желательно прийти к проекту мирового соглашения.



Картина, грубо говоря, следующая: мы республиканский клуб, при этом должны республиканскому фонду. Можно провести платежи «в лоб», но на деле это будет перекладывание из одного кармана в другой. Мне кажется, владельцу средств логичнее решить вопрос на своих внутренних уровнях.



Встречались с новыми учредителями респуюлики, искали общий язык. Думаю, все будет нормально, осталось уладить технические нюансы, а это решаемо», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».



По итогам минувшего сезона «Уфа» покинула элитный дивизион, уступив в стыковых матчах «Оренбургу». В настоящий момент команда занимает 16 место в турнирной таблице ФНЛ.



26 февраля «Уфа» сыграет в четвертьфинале пути нижней сетки Кубка России с «Ахматом», встреча начнется в 14:30 по московскому времени. 5 марта возобновятся матчи Первой Лиги.