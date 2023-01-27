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Газизов: предположить спад Урунова было невозможно

Газизов: предположить спад Урунова было невозможно
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему в дальнейшей карьере нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова все должно быть хорошо, и назвал причины, которые могли повлиять на потерю игровых кондиций полузащитником Остоном Уруновым.

«Кто сейчас главный актив «Уфы»? Есть предложения по двум молодым игрокам, но суммы смешные. Без выхода в РПЛ иначе и быть не может, 10–20 миллионов — потолок.

Агаларова, Журавлева и Камилова вы продали в «Ахмат» за около 200 миллионов, и эти деньги помогли нам закрыть долги.

Почему Агаларов в Грозном не так ярок, как в Уфе? Не мой клуб, поэтому не готов рассуждать об этом. Знаю, что он футболист высокого качества, просто так 20 мячей в РПЛ не забьешь. Весной, полагаю, покажет себя во всей красе.

Урунов потерялся, не смог совладать с собой при такой зарплате. По футбольным качествам Урунов в порядке, психологически — нет. Если справится с внутренними метаниями в Узбекистане, снова себя проявит. В каком клубе? Слышал про «Навбахор».

До того, как Урунов сник, предположить проблемы было сложно? Невозможно. Для меня вообще удивительно произошедшее с ним. Физически, технически и тактически Остон хорош. Повлиял ли на него ковид, медные трубы, мелкие травмы или большие деньги, сказать затрудняюсь. Будем надеяться, что все закончится хорошо», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Бывший полузащитник «Уфы» и «Спартака» Урунов находится в статусе свободного агента, оставаясь при этом игроком сборной Узбекистана. Ранее становившийся лучшим бомбардиром сезона в составе «Уфы» Агаларов сейчас выступает за «Ахмат», в 15 матчах за грозненский клуб у него два гола.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами Кубка России.

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