Главный тренер «Арсенала» Сторожук рассказал о возможных трансферах команды

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук рассказал, будут ли ещё трансферы у команды из Тулы.



«В «Арсенале» потребуется проявить настойчивость? Конечно, будем говорить об этом. Но есть определённые сложности: у команды большая заявка, доставшаяся в наследство от предыдущих тренеров. Это вносит определённые поправки в кадровую линию. Ещё набирать? До этого, скажу корректно, надо познакомиться и разобраться с имеющимися ребятами, а уже потом пытаться усилиться. Точечное усиление в каждую линию не помешает. Но прежде, повторяю, требуется трудоустроить тех, кто не подойдёт, чтобы брать новичков на свободные места.



Да, не хочу такое говорить. Времени не очень много, какое‑то видение по каждому игроку, исходя из просмотренных прошлогодних матчей и текущего сбора, разумеется, у нас есть. Хочется тщательно всё проанализировать, чтобы не ошибиться.



Кроме Манелова, будут и другие новички? Хотелось бы. Думаю, придём к какому‑то согласованному мнению», – приводит слова Сторожука «Матч ТВ».

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