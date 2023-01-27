Источник: Промес может поехать на третий сбор «Спартака» в Турции

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес может поехать на третий сбор команды в Турции, сообщает «РБ Спорт». Голландец по личным обстоятельствам не принимает участия в первых двух зимних учебно-тренировочных сборах красно-белых.



Ранее, в день отъезда на первый сбор в ОАЭ, 13 января, пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что Промес обратился в клуб с просьбой о пропуске первого сбора в связи с личными обстоятельствами. Клуб эту просьбу удовлетворил. Игрок готовится в Москве с молодёжным составом и под руководством индивидуального тренера.



На второй сбор, который состоится в Эмиратах (и там же команда сыграет в турнире с участием ещё трех российских клубов), Квинси также не попал, а вот шанс поехать на третий сбор, преодолев личные обстоятельства, у футболиста есть. Вероятность приезда Промеса в Турцию достаточно велика.



В пресс-службе «Спартака» не комментируют данную ситуацию. Отметим, что третий сбор красно-белых пройдет в Турции с 14 по 20 февраля.



В нынешнем сезоне 31‑летний голландец забил 17 мячей и отдал семь результативных передач в 23 матчах в составе красно‑белых во всех турнирах.