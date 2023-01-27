Экс-арбитр Вилков: мне бы хотелось, чтобы в «Пари НН» приехал играть Дзюба

Экс-арбитр ФИФА из Нижнего Новгорода Михаил Вилков прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Пари НН».



«Мне хотелось бы, чтобы к нам приехал Артём Дзюба. Это футболист высокого уровня, несмотря на то что многие говорят, что он потерял форму, что возрастной. Есть примеры, когда в РПЛ играли и более возрастные футболисты.



За февраль Артём наберёт форму и свои пять мячей во второй части чемпионата забьёт. Тем более нам играть с «Зенитом» и «Спартаком» — для Дзюбы большая мотивация отличиться в этих матчах. Артём на диване не лежит, поддерживает форму», — приводит слова Вилкова «РБ Спорт».



Ранее сообщалось, что переговоры «Пари НН» с Дзюбой продолжаются.



Дзюбе 34 года. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», где он сыграл неполные пять матчей и забил один мяч.