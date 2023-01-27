Голенков рассказал, как в «Крыльях Советов» команда забыла партнёра на обочине дороги

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал неординарную историю из жизни дубля «Крыльев Советов».

«В «Ростове» диких историй из-за путешествий на автобусе не было. Но есть история из дубля «Крыльев Советов». Мы ехали с игры на автобусе. Остановились ночью на обочине ненадолго. Поздняя осень, все в лёгкой одежде выбежали на улицу, без телефонов. Спустя минут 15 все пацаны вернулись в автобус, на обочине остались только легионер и наш парень, ждут очереди в туалет. Иностранец все дела сделал, зашёл обратно в автобус – и не сказал, что на улице остался ещё один человек. Мы и уехали. Парень, который остался на улице, подумал, что мы прикалываемся, а на деле в автобусе просто не заметили, что его нет. Пришлось пешком, а потом на попутке добираться до придорожной кафешки, где он попросил телефон и дозвонился нам. А мы поняли, что кого-то не хватает, только через полтора часа! В итоге скинулись всей командой, чтобы вызвать ему такси до Самары.



Какими словами он нас встретил? Максимально добрыми, ха-ха. Говорит: «Стою рядом, вдруг поворачиваюсь: человека нет, автобус уезжает». Он вообще подумал, что мы решили над ним подшутить, поэтому не стал бежать за нами, орать. А потом понял, что это совсем не шутка», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.