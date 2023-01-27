Очередной матч Роналду без голов, Малком может уехать в АПЛ. Главное к утру

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вновь не смог забить за свой новый клуб, бразильский полузащитник «Зенита» Малком может перейти в «Ньюкасл Юнайтед», российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил очередной гол в Национальной хоккейной лиге. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Роналду не помог «Аль-Насру» избежать поражения от «Аль-Иттихада» в 1/2 финала Суперкубка.
2. Footmercato: «Зенит» предложил приобрести Малкома «Ньюкаслу».
3. Русский гол Овечкина, Кузнецова и Орлова помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург».
4. «Реал» в овертайме обыграл «Атлетико» и вышел в полуфинал Кубка Испании.
5. Международная федерация дзюдо выступила за возвращение россиян на международные старты.
6. Россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева вышли в финал юниорского Australian Open.
7. Александр Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах.
8. Финляндия бойкотирует женский ЧМ по боксу из-за участия в нём России и Беларуси.
9. Шведская лыжница пригрозила бойкотом в случае возвращения россиян на международные старты.
10. Василевский провёл 400-й матч за карьеру в НХЛ. Он лучший в лиге по победам на отрезке.
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