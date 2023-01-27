Петржела: не удивлюсь, если «Пари НН» откажется от Дзюбы. Возраст играет свою роль

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в «Пари Нижний Новгород».
«Я совсем не удивлюсь, если «Пари НН» откажется от подписания Дзюбы. Артём уже не соответствует скоростям РПЛ — слишком возрастной игрок. Никто не знает, в какой он сейчас форме. Может произойти такое, что он не заиграет в клубе. Думаю, что Дзюба уже не выйдет на свой прошлый уровень. Возраст играет свою роль», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее в СМИ появилась информация, что Артём Дзюба уже подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». На подписании Дзюбы якобы лично настоял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Однако позже клубная пресс-служба опровергла эту информацию.
- 27 января 2023
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